Призеры Универсиады получили благодарности от губернатора и денежные премии

13.03.19 08:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Красноярского края Александр Усс наградил красноярских спортсменов - призеров Универсиады, а также их тренеров благодарственными письмами и вручил денежные премии от спонсоров, сообщает в среду корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

Торжественная церемония чествования отличившихся на Всемирных студенческих играх красноярцев прошла в среду в правительстве региона. А.Усс поблагодарил спортсменов и их тренеров за вклад в развитие спорта и вручил благодарственные письма.

Также спортсмены получили денежные премии от спонсоров.

Кроме того, по информации пресс-службы правительства, победителям Универсиады будут выплачены премии из бюджета региона: 50 тыс. рублей - за первое место, 40 тыс. рублей - за второе и 30 тыс. рублей - за третье.

Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. В ней участвовали более трех тысяч спортсменов из 58 стран миру. По итогам Игр в медальном зачете сборная России заняла первое место, на ее счету 112 наград, из которых - 41 "золото".

У красноярских спортсменов -23 медали Универсиады из общего числа наград российской сборной.