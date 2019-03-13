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13.03.19 08:08
Призеры Универсиады получили благодарности от губернатора и денежные премии
Торжественная церемония чествования отличившихся на Всемирных студенческих играх красноярцев прошла в среду в правительстве региона. А.Усс поблагодарил спортсменов и их тренеров за вклад в развитие спорта и вручил благодарственные письма.
Также спортсмены получили денежные премии от спонсоров.
Кроме того, по информации пресс-службы правительства, победителям Универсиады будут выплачены премии из бюджета региона: 50 тыс. рублей - за первое место, 40 тыс. рублей - за второе и 30 тыс. рублей - за третье.
Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. В ней участвовали более трех тысяч спортсменов из 58 стран миру. По итогам Игр в медальном зачете сборная России заняла первое место, на ее счету 112 наград, из которых - 41 "золото".
У красноярских спортсменов -23 медали Универсиады из общего числа наград российской сборной.
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