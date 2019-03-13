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13.03.19 08:11
S7 прекращает полеты на Boeing-737 до выяснения причин катастрофы в Эфиопии
"S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing-737 Max с 00:01 часов 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолёта Ethiopian Airlines", - говорится в сообщении компании.
"Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием", - добавили в S7.
По данным компании, это решение не повлияет на регулярность ее рейсов: полеты будут осуществляться в штатном режиме.
Парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера Boeing-737 Max.
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