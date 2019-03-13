S7 прекращает полеты на Boeing-737 до выяснения причин катастрофы в Эфиопии

13.03.19 08:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания S7 Airlines приостановит полеты на Boeing-737 Max с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии.

"S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing-737 Max с 00:01 часов 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолёта Ethiopian Airlines", - говорится в сообщении компании.

"Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием", - добавили в S7.

По данным компании, это решение не повлияет на регулярность ее рейсов: полеты будут осуществляться в штатном режиме.

Парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера Boeing-737 Max.