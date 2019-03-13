Экспорт новосибирского мороженого в Китай с начала года вырос почти втрое

13.03.19 08:15

© РИА Новости. Сергей Венявский

13 марта. Interfax-Russia.ru - Новосибирская область с начала 2019 года экспортировала в Китай 56,4 тонны мороженого, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает региональное управление Россельхознадзора в среду.

"На текущий момент под контролем Россельхознадзора из региона в Китайскую Народную Республику отправлено шесть партий мороженого. (...) Вывоз мороженого с территории региона осуществлялся автомобильным транспортом", - сообщает ведомство.

Новосибирские производители аттестованы и внесены в список предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая.

Перед отправкой на экспорт инспекторы отдела государственного ветеринарного контроля досмотрели партии мороженого, подтвердили соответствие требованиям страны-импортера и оформили необходимые сертификаты.

Новосибирское мороженое кроме КНР экспортируется в Монголию и Вьетнам. Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в управлении Россельхознадзора, в 2018 году общий объем экспортных поставок мороженого новосибирских предприятий составил 134 тонны, из которых на Китай приходится 116 тонн.