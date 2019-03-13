Прошедшая в Красноярске Универсиада уже принесла экономические результаты - губернатор

13.03.19 08:18

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

13 марта. Interfax-Russia.ru - Универсиада, которая завершилась накануне в Красноярске, уже принесла первые экономические результаты - прибыль от продажи билетов, товаров и услуг, сообщил в среду журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Универсиада сама по себе принесла определенные экономические результаты: с финансовой точки зрения это и выручка от продажи билетов, и от проживания в гостиницах, потребительский спрос. Кроме этого Универсиада даст очень серьезный толчок для развития туризма и для инвестиций, для малого бизнеса, который нам так необходим. Не секрет, что Красноярский край - прежде всего крупный сырьевой экспортно-ориентированный регион, а нам необходимо обеспечить его фронтальное развитие. Если говорить о социальной составляющей, то как оценить значение для Красноярска нового моста, новых развязок, двух новых больниц, аэропорта - все это косвенные слагаемые социально-экономических последствий Универсиады", - сказала А.Усс.

Однако точную сумму, которая характеризует финансовый эффект от проведения Универсиады власти и организаторы Игр пока подсчитывают, отметил губернатор.

Также глава региона напомнил, что 28 марта в Красноярске состоится Красноярский экономический форум, где одной важных тем, станет тема использования наследия Универсиады, в том числе, и в социально-экономическом плане.

Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. В ней участвовали более трех тысяч спортсменов из 58 стран миру. По данным исполнительной дирекции Универсиады, на различные соревнования Игр было приобретено более 220 тысяч билетов на сумму более 81 млн рублей.