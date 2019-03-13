Хабаровским чиновникам запретили летать бизнес-классом за счет бюджета

13.03.19 08:23

© РИА Новости. Алексей Никольский

13 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ввел запрет на приобретение за бюджетный счет авиабилетов бизнес-класса для чиновников правительства региона.

"Служебное письмо подписано и уже вступило в силу. По отношению к большинству жителей края чиновникам летать бизнес-классом за бюджетный счет - несправедливо", - сообщил глава региона Сергей Фургал на своей официальной странице в "Инстаграм".

Он отметил, что мера не коснётся трех первых зампредов.

"Для остальных установлен единый тариф - эконом", - подчеркнул С.Фургал.

При этом, добавил он, летать бизнес-классом за свой счет чиновникам "никто не запрещает и вряд ли кто осудит".