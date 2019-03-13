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13.03.19 08:28
Волк напал на нескольких человек в одном из сел Приамурья
"В среду поступила информация, что в Михайловском районе в селе Нижняя Ильиновка волк напал на людей. Сначала на одного человека, потом еще на двух на зерновом дворе. Сторож и рабочий смогли убить хищника подручными средствами", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель начальника отдела областного управления по охране животного мира Николай Степанов.
По его словам, тушу волка доставят в ветеринарную лабораторию, где будут сделаны анализы на наличие вируса бешенства у животного.
Заместитель главного врача Михайловской больницы Игорь Галузин уточнил, что пострадали четверо мужчин.
"В три часа ночи их привезли на "скорой" в больницу, где им оказали первоначальную помощь. Сейчас они пройдут повторный прием амбулаторно. Нам нужно провести эпидемиологическое расследование. Пострадавшим будет проведена полная схема антирабической вакцинации", - сообщил собеседник агентства, отметив, что вакцина против бешенства имеется в достаточном количестве.
Медики также планируют выяснить, были ли еще пострадавшие от волка, которые не стали обращаться за медицинской помощью.
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