Более 560 млн руб. потребуется для переселения жителей Приамурья из аварийных домов

13.03.19 08:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 марта. Interfax-Russia.ru- Власти Амурской области планируют в ближайшие два года расселить свыше 12 тыс. квадратных метров аварийного жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая площадь жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2017 года, составляет более 116,7 тыс. кв. метров. В региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Амурской области" на 2019-2024 годы вошло 22 муниципальных образования Приамурья.

"Согласно планам на 2019-2020 годы, необходимо расселить более 12,2 тыс. кв. метров аварийного жилья, на эти цели планируется направить более 557,9 млн руб.", - заявил зампред правительства области Павел Матюхин, чьи слова приводятся в сообщении.

Финансирование рассчитано из утвержденной приказом Минстроя РФ стоимости одного квадратного метра жилья на первый квартал 2019 года - 45,4 тыс. руб.

Для субъектов Дальневосточного федерального округа будут пересчитаны лимиты исходя из стоимости жилья на первичном рынке, согласно данным Росстата.

До начала апреля министерство ЖКХ области планирует утвердить региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах.

Также будут разработаны региональные требования к покупке квартир для переселения граждан из аварийного фонда, в том числе к максимальному "возрасту" дома и коммунальному обеспечению.