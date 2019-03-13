Почти 40 детских садов, школ и больниц построят в Хакасии к 2024 году

13.03.19 08:32

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 марта. Interfax-Russia.ru - Минстрою Хакасии дано поручения обеспечить регион достаточным числом строителей к началу массового возведения объектов в рамках национальных проектов, сообщает пресс-центр правительства региона в среду.

"К 2024 году в республике появятся 37 объектов капитального строительства. Это детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, больницы. (...) Минстрою Хакасии дано поручение заранее провести мониторинг и проконтролировать, чтобы к началу массового строительства социальных объектов и ремонту дорог в республике не было дефицита строителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хакасия при реализации нацпроектов столкнулась с вопросом доведения средств федерального бюджета до муниципалитетов. Так, в Абакане строятся две школы и два детских сада. Однако финансирования в этом году они еще не получали, хотя до республики эти средства доведены.

"Дело в том, что в рамках соглашений все средства, которые направляются на реализацию нацпроектов, должны проходить через электронный бюджет. Однако данный механизм со стороны федерального центра не до конца проработан. Правительство Хакасии обозначило эту проблему перед специалистами Минфина РФ: доработаны специальные типовые формы соглашений, а значит, в ближайшее время республика доведет деньги до муниципалитетов", - подчеркивается в пресс-релизе.

Есть трудности и на подготовительном этапе строительства радиологического центра. Всего на этот объект Хакасия должна получить порядка 1,5 млрд. руб. Из этой суммы 300 млн руб. нужно освоить уже в этом году. Для этого необходимо положительное заключение госэкспертизы: весь пакет документов Минстрой Хакасии уже направил в Москву.