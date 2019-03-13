Маугли по-московски: истощенную девочку со шнуром на шее обнаружили на севере Москвы
  
Сокровища скифов: в Амстердаме вновь рассматривают дело о возвращении на Украину "золота скифов"
   
С частного космодрома: суборбитальный космический комплекс могут построить в Нижегородской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
13.03.19 08:32

Почти 40 детских садов, школ и больниц построят в Хакасии к 2024 году

© РИА Новости. Игорь Зарембо
13 марта. Interfax-Russia.ru - Минстрою Хакасии дано поручения обеспечить регион достаточным числом строителей к началу массового возведения объектов в рамках национальных проектов, сообщает пресс-центр правительства региона в среду.

"К 2024 году в республике появятся 37 объектов капитального строительства. Это детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, больницы. (...) Минстрою Хакасии дано поручение заранее провести мониторинг и проконтролировать, чтобы к началу массового строительства социальных объектов и ремонту дорог в республике не было дефицита строителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хакасия при реализации нацпроектов столкнулась с вопросом доведения средств федерального бюджета до муниципалитетов. Так, в Абакане строятся две школы и два детских сада. Однако финансирования в этом году они еще не получали, хотя до республики эти средства доведены.

"Дело в том, что в рамках соглашений все средства, которые направляются на реализацию нацпроектов, должны проходить через электронный бюджет. Однако данный механизм со стороны федерального центра не до конца проработан. Правительство Хакасии обозначило эту проблему перед специалистами Минфина РФ: доработаны специальные типовые формы соглашений, а значит, в ближайшее время республика доведет деньги до муниципалитетов", - подчеркивается в пресс-релизе.

Есть трудности и на подготовительном этапе строительства радиологического центра. Всего на этот объект Хакасия должна получить порядка 1,5 млрд. руб. Из этой суммы 300 млн руб. нужно освоить уже в этом году. Для этого необходимо положительное заключение госэкспертизы: весь пакет документов Минстрой Хакасии уже направил в Москву.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.03.19 10:17
Дом с аптекой на Малой Бронной в Москве признали памятником архитектуры
.
  13.03.19 10:01
Перевозка тела Малашенко на родину возможна уже в пятницу-субботу - Венедиктов
.
  13.03.19 09:52
В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостой макаки
.
  13.03.19 09:09
Специальная мастерская создана для реставрации поврежденной вандалом картины Репина
.
  12.03.19 17:45
Арашуков до приговора суда отстранен от сенаторской должности
.
  12.03.19 15:46
Столичный детский омбудсмен призвал граждан сообщать о проблемах в семьях с детьми
.
  12.03.19 15:10
Власти Москвы в ближайшие время объявят о реновации здравоохранения
.
  12.03.19 14:11
Самую высокую жилую башню Европы построят через пять лет в "Москва-Сити"
.
  12.03.19 14:09
Москва за восемь лет получила почти 2,4 трлн рублей частных инвестиций
.
  12.03.19 13:46
В Москве простились с Владимиром Этушем


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket