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13.03.19 08:38
Более 14 тыс. военных ЮВО участвуют в тренировках парадов ко Дню Победы
"Парады Победы пройдут в 10 городах, в том числе Ростове-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе и Новочеркасске. Кроме того, в 54 городах Юга России запланировано проведение торжественных мероприятий и шествий с участием военнослужащих ЮВО", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в тренировках принимают участие военнослужащие различных родов войск и видов ВС РФ, а также представители других силовых ведомств, в которых предусмотрена военная служба.
"В настоящее время с личным составом парадных расчетов проводится подготовка в составе парадных рот и батальонов, а военнослужащие салютных дивизионов приступили к совершенствованию слаженности действий расчетов орудий и фейерверочных установок", - отметил собеседник агентства.
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