Более 14 тыс. военных ЮВО участвуют в тренировках парадов ко Дню Победы

13.03.19 08:38

© РИА Новости. Алексей Филиппов

13 марта. Interfax-Russia.ru - Военные парады в честь Дня Победы пройдут в десяти городах Юга России, в них будет задействовано более 14 тыс. военнослужащих, которые уже начали тренировку, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Парады Победы пройдут в 10 городах, в том числе Ростове-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе и Новочеркасске. Кроме того, в 54 городах Юга России запланировано проведение торжественных мероприятий и шествий с участием военнослужащих ЮВО", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в тренировках принимают участие военнослужащие различных родов войск и видов ВС РФ, а также представители других силовых ведомств, в которых предусмотрена военная служба.

"В настоящее время с личным составом парадных расчетов проводится подготовка в составе парадных рот и батальонов, а военнослужащие салютных дивизионов приступили к совершенствованию слаженности действий расчетов орудий и фейерверочных установок", - отметил собеседник агентства.