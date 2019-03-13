Единый тариф введут на авиаперевозки между Сахалином и Курилами

13.03.19 08:40

© РИА Новости. Андрей Шапран

13 марта. Interfax-Russia.ru - В Сахалинской области вводится единый тариф на внутриобластные пассажирские перевозки независимо от регистрации граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Нововведение вступит в силу с 1 апреля 2019 года. В результате жители островов смогут чаще принимать у себя родственников из других регионов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что сейчас на Сахалине и Курилах действуют два авиатарифа. Один - сравнительно невысокий за счет субсидии из областного бюджета. Он рассчитан только на жителей региона. Второй - для граждан, у которых в паспорте отсутствует местная регистрация. Им приходится оплачивать полную стоимость поездок.

"Например, тариф для сахалинца на полет из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск составляет 5 тыс. 950 руб., для приезжего - в два с лишним раза больше - около 15 тыс. руб. Если к этой сумме приплюсовать затраты на полет с материка до Южно-Сахалинска, представителю другого региона поездка в гости на Курилы в одну сторону обойдется в десятки тысяч рублей. Жители Сахалинской области оказались отрезанными от родных", - отмечается в сообщении.

Введение единого тарифа повысит транспортную доступность Сахалина и Курильских островов, создаст более благоприятные условия для роста экономики.

С 1 апреля для всех пассажиров тариф на маршруте Южно-Сахалинск - Оха составит 6 тыс. 950 руб., Южно-Сахалинск - Курильск и Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - 5 тыс. 950 руб.

Также с 1 апреля в регионе возобновятся авиаполеты из областного центра в поселки Ноглики и Шахтерск. Единый тариф - 4 тыс. 950 и 2 тыс. руб.