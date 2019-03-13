Маугли по-московски: истощенную девочку со шнуром на шее обнаружили на севере Москвы
  
С частного космодрома: суборбитальный космический комплекс могут построить в Нижегородской области
   
Сокровища скифов: в Амстердаме вновь рассматривают дело о возвращении на Украину "золота скифов"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
13.03.19 08:40

Единый тариф введут на авиаперевозки между Сахалином и Курилами

© РИА Новости. Андрей Шапран
13 марта. Interfax-Russia.ru - В Сахалинской области вводится единый тариф на внутриобластные пассажирские перевозки независимо от регистрации граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Нововведение вступит в силу с 1 апреля 2019 года. В результате жители островов смогут чаще принимать у себя родственников из других регионов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что сейчас на Сахалине и Курилах действуют два авиатарифа. Один - сравнительно невысокий за счет субсидии из областного бюджета. Он рассчитан только на жителей региона. Второй - для граждан, у которых в паспорте отсутствует местная регистрация. Им приходится оплачивать полную стоимость поездок.

"Например, тариф для сахалинца на полет из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск составляет 5 тыс. 950 руб., для приезжего - в два с лишним раза больше - около 15 тыс. руб. Если к этой сумме приплюсовать затраты на полет с материка до Южно-Сахалинска, представителю другого региона поездка в гости на Курилы в одну сторону обойдется в десятки тысяч рублей. Жители Сахалинской области оказались отрезанными от родных", - отмечается в сообщении.

Введение единого тарифа повысит транспортную доступность Сахалина и Курильских островов, создаст более благоприятные условия для роста экономики.

С 1 апреля для всех пассажиров тариф на маршруте Южно-Сахалинск - Оха составит 6 тыс. 950 руб., Южно-Сахалинск - Курильск и Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - 5 тыс. 950 руб.

Также с 1 апреля в регионе возобновятся авиаполеты из областного центра в поселки Ноглики и Шахтерск. Единый тариф - 4 тыс. 950 и 2 тыс. руб.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.03.19 10:17
Дом с аптекой на Малой Бронной в Москве признали памятником архитектуры
.
  13.03.19 10:01
Перевозка тела Малашенко на родину возможна уже в пятницу-субботу - Венедиктов
.
  13.03.19 09:52
В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостой макаки
.
  13.03.19 09:09
Специальная мастерская создана для реставрации поврежденной вандалом картины Репина
.
  12.03.19 17:45
Арашуков до приговора суда отстранен от сенаторской должности
.
  12.03.19 15:46
Столичный детский омбудсмен призвал граждан сообщать о проблемах в семьях с детьми
.
  12.03.19 15:10
Власти Москвы в ближайшие время объявят о реновации здравоохранения
.
  12.03.19 14:11
Самую высокую жилую башню Европы построят через пять лет в "Москва-Сити"
.
  12.03.19 14:09
Москва за восемь лет получила почти 2,4 трлн рублей частных инвестиций
.
  12.03.19 13:46
В Москве простились с Владимиром Этушем


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket