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13.03.19 08:46
Саратовская область намерена привлечь кредиты на 3,8 млрд рублей
На аукционах 1 апреля планируется привлечь 7 невозобновляемых кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая и одну линию с лимитом 327 млн 581,46 тыс. рублей. Все линии привлекаются на один год под процентную ставку не выше 8,5% годовых.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 27 марта.
На сайте Минфина Саратовской области сообщается, что привлекаемые средства будут направлены на досрочное погашение задолженности перед Сбербанком со сроками погашения в ноябре 2019 года.
Объем государственного долга региона в результате указанных мероприятий не изменится и составит 48 млрд рублей , отмечается в сообщении Минфина.
Бюджет Саратовской области на 2019 год принят с доходами 95,855 млрд рублей, расходами - 97,672 млрд рублей, дефицитом - 1,817 млрд рублей, или 1,7% расходов. Предельный объем госдолга области на 2019 год утвержден в сумме 67,693 млн рублей.
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