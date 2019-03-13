Саратовская область намерена привлечь кредиты на 3,8 млрд рублей

13.03.19 08:46

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Саратовской области намерено привлечь кредитные линии с совокупным лимитом 3,828 млрд рублей, сообщается в аукционной документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

На аукционах 1 апреля планируется привлечь 7 невозобновляемых кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая и одну линию с лимитом 327 млн 581,46 тыс. рублей. Все линии привлекаются на один год под процентную ставку не выше 8,5% годовых.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 27 марта.

На сайте Минфина Саратовской области сообщается, что привлекаемые средства будут направлены на досрочное погашение задолженности перед Сбербанком со сроками погашения в ноябре 2019 года.

Объем государственного долга региона в результате указанных мероприятий не изменится и составит 48 млрд рублей , отмечается в сообщении Минфина.

Бюджет Саратовской области на 2019 год принят с доходами 95,855 млрд рублей, расходами - 97,672 млрд рублей, дефицитом - 1,817 млрд рублей, или 1,7% расходов. Предельный объем госдолга области на 2019 год утвержден в сумме 67,693 млн рублей.