Совет Федерации рассмотрит закон о запрете хостелов в многоквартирных домах

13.03.19 08:49

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 марта. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит и, возможно, отклонит, закон о запрете использования под хостелы жилых помещений в многоквартирных домах.

Накануне профильный комитет Совфеда (по федеративному устройству и региональной политике) рекомендовал палате одобрить данный закон, однако два комитета-соисполнителя (по соцполитике и по конституционному законодательству) высказались за его отклонение.

Накануне замглавы комитета СФ по конституционному законодательству Елена Мизулина в беседе с "Интерфаксом" допустила возможность отклонения в среду Советом Федерации данного закона. По ее словам, этот вопрос вызвал дискуссию на заседании Совета верхней палаты.

Как считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, вступление в силу закона о запрете использования под хостелы жилых помещений в многоквартирных домах необходимо перенести на начало 2020 года,

"Позиция Комитета о необходимости отклонения закона о запрете хостелов в многоквартирных домах продиктована тем, что в первую очередь мы должны думать о простых людях, которые заказали себе проживание и теперь, в случае поспешного одобрения закона могут просто лишиться своих средств и возможности приехать и дёшево поселиться в культурных и исторических центрах страны", - цитирует А.Клишаса его пресс-служба.

Сенатор считает, что Государственная дума просто упустила этот момент. "Поэтому мы будем предлагать отложить вступление закона в силу на начало следующего года, чтобы все могли подготовиться к новой ситуации", - сказал А.Клишас.

По его мнению, нельзя столь поспешно менять правила, которые затрагивают интересы множества людей.

6 марта Госдума приняла закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.

Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров сообщил "Интерфаксу", что на пленарном заседании палаты в среду прозвучат противоположные позиции двух комитетов относительно необходимости одобрения этого закона.

"Профильный Комитет по федеративному устройству и региональной политике за то, чтобы одобрить данный закон, а Комитет по социальной политике за то, чтобы отклонить. Завтра они доложат этот вопрос. Оба председателя комитета попросили, чтобы дали слово не как обычно только профильному комитету, но и оппонирующему", - рассказал Н.Федоров.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с просьбой к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко отсрочить вступление в силу закона о введении запрета на размещения хостелов в многоквартирных домах.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на встрече с В.Матвиенко во вторник А.Беглов отметил, что предпринимательское сообщество Петербурга обеспокоено новым федеральным законом, который запрещает размещать гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов, а также использовать жилые помещения для предоставления гостиничных услуг.

Врио губернатора подчеркнул, что безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и приведет к потере рабочих мест в этой сфере.

В.Матвиенко, в свою очередь, отметила, что мнение бизнес-сообщества Санкт-Петербурга будет учтено при рассмотрении закона Советом Федерации.