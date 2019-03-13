|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.03.19 08:50
Ветка газопровода загорелась в ХМАО, пострадавших нет - Минэнерго
"Пострадавших нет. Последствий для потребителей не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разрыв произошел в 20:24 на 603 км газопровода, отключен участок от 599 до 628 км, транспортировка газа осуществляется по резервной ветке.
"Происходит выгорание газа в отключенном участке газопровода", - добавили в ведомстве.
В пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО "Интерфаксу" подтвердили эту информацию, отметив, что на место аварии направлена аварийная бригада.
"На место выехала аварийная бригада. Пострадавших нет. Участок газопровода был перекрыт в автоматическом режиме, весь газ выгорел", - сказал собеседник агентства.
По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго, поврежденный газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Югорск".
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket