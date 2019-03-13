Специальная мастерская создана для реставрации поврежденной вандалом картины Репина

13.03.19 09:09

© РИА Новости. Сергей Пятаков

12 марта. Interfax-Russia.ru - Поврежденную в мае 2018 года в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) вандалом картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" придется передублировать на другой холст, для реставрации уже создана специальная мастерская, сообщила директор ГТГ Зельфира Трегулова.

"На сегодня мы полностью закончили создание специальной мастерской для реставрации этой картины. Ждем специального реставрационного стола, без которого реставраторы не могут приступить к работе. Сперва устранят повреждения, нанесенные картине в мае 2018 года, затем перейдут к следующим этапам", - рассказала З.Трегулова в интервью "Российской газете".

Она сообщила, что "картину придется дублировать на другой холст второй раз".

"Когда будет окончена работа реставраторов, сейчас сказать сложно", - сказала З.Трегулова.

Картину И.Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") сильно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он металлическим ограждением разбил стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трёх местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок И.Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ)". Ему грозит до 6 лет заключения. 11 марта в Москве начался суд по его делу.

"Что касается состояния картины после нападения на нее в мае 2018 года, то сложно измерить в деньгах колоссальный ущерб, который Игорь Подпорин нанес не только по полотну и по искусству Репина, но и по русскому искусству в целом", - подчеркнула З.Трегулова.

Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") была написана И.Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Более 100 лет назад картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображённых художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам И.Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник И.Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван..." была постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.

Как отмечает З.Трегулова, "эта картина хронически больна с 1913 года, после нападения на нее Абрама Балашова".

"Полотно не было представлено ни на одной выставке в России или в мире за последние десятилетия: состояние картины таково, что ее нельзя перемещать из здания музея в Лаврушинском переулке", - сообщила директор ГТГ.

В ноябре 2018 года вице-премьер России Ольга Голодец назвала случившееся с картиной "актом вандализма, ужасающим по своей глубине" и сообщила, что к финансированию восстановления картины удалось привлечь частного инвестора, и государственные средства не понадобятся.

В декабре 2018 года главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова сообщила, что весь проект реставрации полотна И.Репина профинансирован спонсором, это "значительная сумма", но не захотела озвучивать конкретные цифры.

По ее словам, к реставрации картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" реставраторы смогут приступить не раньше мая 2019 года. "Если все будет хорошо, если этапы подготовки будут идти, как спланировали, а пока нет сбоев, сможем приступить к проведению реставрационных работ не раньше мая следующего года", - сказала Т.Городкова на пресс-конференции в Москве.

Она рассказала, что в рамках подготовки к реставрации сначала планируется создать отдельную реставрационную мастерскую для картины, которая находится между депозитарием и залами основного здания галереи. К середине мая 2019 года должны изготовить специальный стол для реставрации, который позволит безопасно проводить работы над картиной в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Т.Городкова отметила, что в рамках реставрации эксперты будут вынуждены "передублировать картину".

Как рассказал завотделом комплексных исследований Юлиан Халтурин, сложность восстановления в том, что картина большая, и горизонтально реставраторы с ней работать не смогут. Кроме того, повреждена центральная часть холста, изображающая царя и царевича. Однако повреждения могли бы быть ещё более обширными, если бы не закрепленный сзади картины щит, самортизировавший удар, отметил Ю.Халтурин.

В настоящее время поврежденная картина лежит под защитным колпаком. К ней нет доступа никому, кроме тех, кто имеет отношение к реставрационной и исследовательской работе.