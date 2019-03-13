Экипаж сейнера "Норд" выйдет на промысел в сентябре на новом судне

13.03.19 09:16

Фото со страницы Facebook погранслужбы Украины

13 марта. Interfax-Russia.ru - Крымский экипаж "Норда" летом получит новое судно взамен арестованного Украиной сейнера, сообщил руководитель судовладельца - кооператива "Колхоз имени Первого мая" (Керчь) Сергей Лесков.

"Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов в рамках своего распоряжения утвердил срок передачи судна, которое было отобрано нами в Мурманске, - не позднее 1 июня. Чтобы мы могли до 1 августа осуществить его перегон внутренними водными путями России и уже к 1 сентября выйти в море на промысел", - сказал он агентству "Интерфакс-Юг" по итогам встречи с С.Аксеновым во вторник.

Как пояснил С.Лесков, судно будет оформлено в безвозмездную аренду на 49 лет после покупки его крымской компанией с госучастием.

Судно, которое сейчас находится в Мурманске, было построено в 2004 году на астраханской судоверфи, рассказал руководитель кооператива. Оно того же класса, что и "Норд", построенный в 1980-х годах, но более современное - его мореходные и эксплуатационные качества значительно выше.

Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала судно "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Капитану сейнера Владимиру Горбенко вменяется статья 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статья 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана не посещать территорию Крыма.

С 16 октября 2018 года дело В.Горбенко рассматривает Оболонский районный суд Киева. 10 января 2019 года райсуд перенес подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" на 13 марта.

Остальным членам экипажа "Норда" вменена часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы). Два члена экипажа "Норда" вернулись в апреле в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро - в октябре - в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

11 февраля стало известно, что В.Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января, вернулся с Украины в Крым. При этом представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что капитан "Норда" официально не пересекал украинско-российскую государственную границу, равно как и "административную границу" с Крымом.