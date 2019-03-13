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13.03.19 09:18
"Тополь" и "Ярс" вышли на боевое патрулирование в четырех регионах страны
"Стратегические ракетчики отработают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при выполнении всех мероприятий в ракетных соединениях будет задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники. Ракетчики проведут ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
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