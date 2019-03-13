Туристов в РФ обязали сообщать МЧС о сложных походах за 10 дней до выхода

13.03.19 09:22

© РИА Новости. Владимир Иванов

13 марта. Interfax-Russia.ru - Глава МЧС РФ Евгений Зиничев подписал документ, обязывающий туристов, собирающихся идти по сложным маршрутам, информировать спасательные подразделения за 10 дней до начала путешествия, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе МЧС.

"Глава МЧС России Евгений Зиничев подписал Приказ № 42 от 30.01.2019, которым утвержден порядок информирования спасательных подразделений о сложных туристических маршрутах. Согласно документу, вступившему в силу 9.03.2019, туристы должны зарегистрировать свой маршрут не позднее 10 дней до начала путешествия", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что приказ касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере активного туризма, туристов и групп, самостоятельно путешествующих по стране, в том числе имеющих в своем составе несовершеннолетних детей.

"Информировать спасателей необходимо о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу",- рассказали в министерстве.

В МЧС отметили, что путешественники могут проинформировать спасателей о своем маршруте на официальном сайте территориального органа МЧС через специальную форму или по электронной почте регионального филиала спасателей, также сведения о планируемом походе можно подать и почтовым отправлением или лично.

"Предварительная регистрация туристических групп поможет существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей. Кроме того, в ходе регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы",- привели в пресс-службе слова Е. Зиничева.