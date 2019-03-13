Бандит, планировавший теракт, ликвидирован в ходе спецоперации под Самарой

13.03.19 09:25

© РИА Новости. ФСБ РФ

13 марта. Interfax-Russia.ru - В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта, сообщил в среду Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Самарской области органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района, вооруженного лица, планировавшего совершить террористический акт. В целях обеспечения безопасности граждан начальником областного Управления ФСБ России было принято решение о задержании бандита", - говорится в сообщении НАК.

Ему было предложено сложить оружие и сдаться властям. "В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован. Его личность предварительно установлена", - отметили в НАК.

По данным Оперативного штаба НАК, убитый "являлся сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом, и вынашивал намерения совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей".

На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.