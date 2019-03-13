Бандит, планировавший теракт, ликвидирован в ходе спецоперации под Самарой

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13 марта. Interfax-Russia.ru - В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта, сообщил в среду Информационный центр Национального антитеррористического комитета.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Самарской области органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района, вооруженного лица, планировавшего совершить террористический акт. В целях обеспечения безопасности граждан начальником областного Управления ФСБ России было принято решение о задержании бандита", - говорится в сообщении НАК.
Ему было предложено сложить оружие и сдаться властям. "В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован. Его личность предварительно установлена", - отметили в НАК.
По данным Оперативного штаба НАК, убитый "являлся сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом, и вынашивал намерения совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей".
На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.