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13.03.19 10:24

МИД РФ называл бессмысленными угрозы США в адрес Роснефти

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
13 марта. Interfax-Russia.ru - МИД РФ призвал США перейти от политики запретов в отношении иностранных банков и компаний к совместной работе под эгидой ООН для содействия стабилизации ситуации в Венесуэле.

В распространенном в среду комментарии МИД РФ говорится, что "Вашингтон вновь решил прибегнуть к санкциям, включив на этот раз в "черные списки" российский банк, предоставляющий правительству Венесуэлы возможность нормально работать с иностранными партнерами".

"Причем, называя венесуэльского лидера Николаса Мадуро "незаконным" руководителем, в США забывают не только о том, что это всенародно избранный Президент суверенного государства, но и о нелегитимности санкционных решений, принятых вне рамок Совета Безопасности ООН", - отмечает МИД РФ.

"Не будем говорить об эффективности американского запрета на долларовые операции этого банка - о скудных результатах многочисленных ограничений против России сказано уже немало. Но налицо очередной удар США по собственной валюте, доверию к ней в мире и ее статусу инструмента международных расчетов. Вашингтон сам все больше убеждает мировое сообщество в ненадежности доллара, толкает к отказу от его использования", - говорится в комментарии МИД РФ.

"Прозвучавшие следом угрозы госсекретаря США в адрес корпорации "Роснефть" за взаимодействие с Венесуэлой также бессмысленны. Она и без того с 2014 года находится под санкциями, но продолжает успешно работать. Зато серьезно потеряли ее прежние американские партнеры, которых Вашингтон принудил свернуть сотрудничество", - отмечает МИД РФ.

"Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле на основе принципов международного права", - говорится в комментарии МИД РФ.

В понедельник OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщил о включении Еврофинанс Моснарбанка в санкционный список. Он был включен в него за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в подрыве "демократических мечтаний" народа Венесуэлы. В том числе он отметил, что российская государственная нефтяная компания "Роснефть" продолжает закупать нефть у PDVSA вопреки санкциям США.

В свою очередь в "Роснефти" заявили, что крайне удивлены заявлениями М.Помпео, содержащими беспочвенные обвинения в адрес компании и отличающимися субъективностью и предвзятостью.

"Роснефть" не занимается политикой, а осуществляет исключительно коммерческую деятельность в интересах всех своих акционеров. Деятельность "Роснефти" в Венесуэле связана с реализацией добычных проектов и поставками нефти и осуществляется в соответствии с международным правом и действующими рыночными контрактами, заключенными задолго до введения США односторонних санкционных ограничений", - пояснила компания.

"Роснефть" оценивает последствия сделанных официальными лицами США заявлений и, в случае выявления ущерба, обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права", - предупредила компания.

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