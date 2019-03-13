В Московском зоопарке родился детеныш львинохвостой макаки

13.03.19 09:52

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

13 марта. Interfax-Russia.ru - В Московском зоопарке в семье одного из самых редких видов приматов появился детеныш, сообщили в среду в пресс-службе зоосада.

"Пара львинохвостых макак (или вандеру) стала родителями 31 января. Сейчас их детенышу почти полтора месяца, он достаточно окреп и продолжает активно расти, становясь с каждым днем все любопытнее и самостоятельнее", - говорится в релизе.

В настоящий момент детеныш питается исключительно материнским молоком, однако через пару месяцев он постепенно начнет пробовать "взрослую пищу", в рацион которой входят разнообразные сочные фрукты, овощи, зелень, яйца и творог, добавили в пресс-службе зоопарка.

Львинохвостные макаки занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые". Ежегодно популяция вида сокращается из-за вырубки лесов, которые являются естественной средой обитания для вандеру. Редкий вид приматов в России можно встретить также в Санкт-Петербургском и Екатеринбургском зоопарках.