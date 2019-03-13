Челябинский губернатор потребовал срочно очистить крыши от наледи

13.03.19 09:54

© РИА Новости. Александр Гальперин

13 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал очистить крыши зданий от тающего снега, чтобы не допустить новых несчастных случаев.

Соответствующее поручение главам муниципалитетов он дал на областном совещании в среду.

"Весна в этом году наступила на две недели раньше. Необходимо мобилизоваться. Вчера в Симе погибла женщина - из-за глыбы льда, упавшей с крыши, которую местная управляющая компания своевременно не убрала. Я требую от глав сконцентрировать внимание на этой работе, чтобы не допустить подобных происшествий", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что жительница города Сима во вторник получила смертельную травмы при падении куска льда с крыши четырехэтажного дома.