Перевозка тела Малашенко на родину возможна уже в пятницу-субботу - Венедиктов

13.03.19 10:01

© РИА Новости. Валерий Левитин

13 марта. Interfax-Russia.ru - Суд в Андалусии дал разрешение на транспортировку тела умершего в Испании сооснователя НТВ, медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко, которая будет возможна уже в пятницу; похороны запланированы на понедельник, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Суд дал разрешение, теперь бумаги с переводом между Мадридом и Марбельей будут ходить и заверяться. Скорее всего в пятницу или в субботу привезём (тело в Москву - ИФ)", - сказал А.Венедиктов во вторник.

"Похороны планируется провести в понедельник, если не возникнет заминки", - добавил он.

А.Венедиктов ещё раз отметил, что "полная токсикологическая экспертиза не установила ничего подозрительного".

По его словам, вопросом вывоза тела занимается старшая дочь И.Малашенко Елизавета и группа его бывших партнёров.

Кроме того, главред "Эха" от лица всех близких И.Малашенко выразил благодарность сотрудникам российской дипмиссии в Испании.

"Наша огромная благодарность послу РФ в Испании и нашему консулу в Мадриде, которые активно помогают в решении этого вопроса", - сказал А.Венедиктов.

Накануне А.Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что результаты полной токсикологической экспертизы погибшего в Испании соосноваттеля НТВ И.Малашенко не дают оснований для каких-либо подозрений относительно обстоятельств его смерти; его тело может быть доставлено в Москву уже на этой неделе.

"Судья в Андалусии получил полную токсикологическую экспертизу, и так как мы имеем доступ к документам, могу сказать, что там ничего подозрительного не обнаружено", - сказал А.Венедиктов в понедельник.

Он пояснил, что сначала судья должен дать разрешение на вывоз тела из Испании, после чего консульство РФ в Мадриде выдаст документы для фирмы, которая занимается такого рода перевозками.

Главный редактор "Эха Москвы" отметил, что речь идет именно о транспортировке тела, а не праха умершего.

5 марта сообщалось, что судья в Андалусии решил дождаться полной токсикологической экспертизы, чтобы полностью исключить криминальную версию смерти И.Малашенко. Тогда А.Венедиктов сообщил "Интерфаксу", что причина, по которой судья назначил полную проверку, связана с тем, что смерть И.Малашенко вызвала широкий общественный резонанс.

"Игорь был публичным человеком и его смерть привлекла большое внимание испанской прессы, в связи с чем судья решил не ограничиваться первичной экспертизой, а дождаться полной", - сказал А.Венедиктов.

После транспортировки тела в Москву, как и предполагалось, И.Малашенко будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Бывший гендиректор, один из создателей телекомпании НТВ, медиаменеджер И.Малашенко 25 февраля скончался на 65-м году жизни. Он был найден в собственном доме в Испании в населенном пункте Сан-Роке, около Кадиса. О смерти медиаменеджера "Интерфаксу" сообщил А.Венедиктов, уточнив, что И.Малашенко ушел из жизни добровольно.