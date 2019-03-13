Экс-сотрудник администрации Кургана оштрафован за торговлю базами персональных данных

13.03.19 10:10

© РИА Новости. Андрей Старостин

13 марта. Interfax-Russia.ru - Курганский областной суд оставил без изменения приговор бывшему сотруднику администрации областного центра Александру Грибанову, признанному виновным в распространении персональных данных граждан, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону в среду.

Ранее городской суд признал его виновным в сборе и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, совершенные с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ) и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.

По данным ФСБ, А.Грибанов благодаря служебному положению имел доступ к электронным базам данных администрации Кургана. Желая заработать, он создал подобную программно-информационную систему, содержащую адреса, прописку, данные ИНН, СНИЛС, наличия кредитов в банках, водительских удостоверений, паспортов, задолженности в сфере ЖКХ жителей Кургана. С 2014 года файлы стали содержать персональные данные также и жителей Курганской области.

Сведения о личных данных курганцев А.Грибанов продавал за 1,5-2 тыс. рублей работникам банков, коллекторским агентствам. Оплату покупатели переводили на банковскую карту родственников злоумышленника. После очередной передачи обновленной программы с обыском в городскую администрацию и квартиру чиновника пришли сотрудники УФСБ России по Курганской области.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Курганский областной суд приговор утвердил, он вступил в законную силу.

Вещественные доказательства - системные блоки, жесткие диски, изъятые у подсудимого, будут уничтожены, говорится в пресс-релизе.