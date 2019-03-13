Дом с аптекой на Малой Бронной в Москве признали памятником архитектуры

13.03.19 10:17

Фото: официальный сайт мэра Москвы

13 марта. Interfax-Russia.ru - Шестиэтажный доходный дом с аптекой на Малой Бронной в центре Москвы признали памятником архитектуры регионального значения, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Здание в неоклассическом стиле было построено в 1913 году по проекту архитектора Сигизмунда Вульфсона. На первом этаже размещались кондитерская, аптека и вязальная мастерская. Над ними располагались квартиры и конторы, которые сдавались внаем. Дом и сейчас остается жилым, а в том же помещении, что и более века назад, по-прежнему работает аптека.

Здание расположено на пересечении Малой Бронной улицы и Спиридоньевского переулка. Это одна из архитектурных доминант в районе Патриарших прудов.

В сообщении отмечается, что за последние семь лет охранный статус в Москве получило около 700 памятников. Из них более 370 - выявленные объекты культурного наследия, а около 330 - объекты культурного наследия федерального и регионального значения.