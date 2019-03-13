Клиентка отсудила у горнолыжного комплекса на Урале 250 тыс. рублей за сломанную ногу

13.03.19 10:34

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 марта. Interfax-Russia.ru - Руководство горнолыжного комплекса "Гора Белая", расположенного в Нижнем Тагиле, выплатит компенсацию сломавшей ногу посетительнице, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Женщина получила травму в феврале 2018 года. "На входе в главный корпус она поскользнулась на плитке перед входной дверью и упала на правую ногу. Врач горнолыжного комплекса осмотрел посетительницу и направил ее в травмпункт по месту жительства", - говорится в сообщении.

Но до отъезда пострадавшая снова поскользнулась в зоне сноутюбинга и упала на уже поврежденную ногу. В результате врачи диагностировали у нее разрыв связки и наложили пациентке гипс.

Через два дня из-за ухудшения состояния женщина вновь обратилась в больницу, где ей откачали жидкость из коленного сустава. МРТ показало перелом большеберцовой кости, разрыв мениска, частичный разрыв связки. Пациентке провели операцию.

Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с руководства горнолыжного курорта 300 тыс. рублей. Суд частично удовлетворил требования и постановил взыскать с ответчика 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу истца.

Ответчик попытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но тот оставил его без изменений.