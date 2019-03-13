Редкий белый малыш родился у верблюдицы Снежки в пензенском зоопарке

13.03.19 10:43

Фото: пресс-служба Пензенского зоопарка

13 марта. Interfax-Russia.ru - Прибавление в семействе верблюдов произошло в зоопарке Пензы, сообщается на странице учреждения в соцсети в среду.

"В международный женский день, восьмого марта, появился на свет верблюжонок редкого белого окраса, мамой стала верблюд Снежка", - говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка отмечают, что Снежка - заботливая мама. Она регулярно приносит потомство, выкармливает и выращивает здоровых верблюжат.

"В скором времени, когда станет теплее и установится погода, можно будет увидеть все семейство верблюдов на прогулке в вольере", - говорится в сообщении.

Появление белого верблюжонка - не единственное радостное событие в пензенском зоопарке. Так, пополнения произошли в семействах одноцветных гиббонов, домашних козочек и черных грифов.