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13.03.19 10:49

Турпоток в Костромскую область в 2018 году превысил 1 млн человек

© РИА Новости. Алексей Куденко
13 марта. Interfax-Russia.ru - Костромскую область в 2018 году посетили 1 млн 22 тыс. человек, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба главы региона.

Доля иностранных гостей находится на уровне 3,5%, в первую очередь, это туристы из Германии, Испании, Франции и Китая.

Для увеличения турпотока в регион проведена работа по развитию гостиничной инфраструктуры. В 2018 году число гостиниц и мест размещения увеличилось со 115 до 134, отметили в пресс-службе.

Развитию туристической отрасли в регионе способствовало открытие новых мест показа, разработка интерактивных программ. Только за последний год в регионе открылись Музей Сыра, ремесленные мастерские Лавровской игрушки, Центр культуры, туризма и ремесел "Емеля", Музей Хлеба.

"Сегодня главная задача - развитие центральной части города, набережной реки Волги. В прошлом году в Костроме открылся культурно-выставочный комплекс "Музейное подворье", в этом году будут открыты новые площадки отреставрированного комплекса. Завершить работы планируется к 2021 году. Очень интересный объект для туристов - Костромской кремль. В текущем году планируется открыть знаменитую 64-метровую колокольню Богоявленского собора Костромского кремля. Полностью восстановить храмовый ансамбль планируется к 2020 году. Будет формироваться современная туристская инфраструктура - парковые зоны, набережная", - приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Ситникова.

По информации пресс-службы, каждый рубль уплаченных налогов в сфере туризма приносит в областной бюджет 10 рублей налогов от смежных отраслей - экскурсионного обслуживания, общественного питания, от продажи сувенирной продукции и т.д. Доля туризма в валовом региональном продукте сегодня достигает 1,4%. При этом по сравнению с 2015 годом в 2017 году объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристской деятельности вырос на 25%, превысив 898 млн рублей.

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