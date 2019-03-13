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13.03.19 10:58
На создание частных детских садов будет направлено 9 млрд рублей - Голикова
"На данные цели практически планируется направить в регионы порядка 9 млрд рублей. Мы предполагаем, что это позволит повысить доступность такого рода образования, создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активным гражданам РФ, в первую очередь наших женщин, и повысить материальную и финансовую состоятельность семей", - сказала Т.Голикова на социальном форуме в рамках "Недели российского бизнеса" в среду.
Она напомнила, что мероприятия национального проекта "Демография" предполагают создание в негосударственном секторе к 2024 году не менее 8,6 тыс. групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Деньги на поддержку создания таких групп федеральный бюджет выделяет в рамках субсидий региональным властям.
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Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
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Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
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