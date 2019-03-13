На создание частных детских садов будет направлено 9 млрд рублей - Голикова

13.03.19 10:58

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ выделит 9 млрд рублей в качестве субсидий субъектам Федерации на создание частных ясельных групп и детских садов в рамках нацпроекта "Демография", заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На данные цели практически планируется направить в регионы порядка 9 млрд рублей. Мы предполагаем, что это позволит повысить доступность такого рода образования, создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активным гражданам РФ, в первую очередь наших женщин, и повысить материальную и финансовую состоятельность семей", - сказала Т.Голикова на социальном форуме в рамках "Недели российского бизнеса" в среду.

Она напомнила, что мероприятия национального проекта "Демография" предполагают создание в негосударственном секторе к 2024 году не менее 8,6 тыс. групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Деньги на поддержку создания таких групп федеральный бюджет выделяет в рамках субсидий региональным властям.