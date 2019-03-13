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13.03.19 11:02
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Петербурге за неделю на 20%
Относительно предыдущей недели заболеваемость снизилась на 20%.
"Заболеваемость взрослых от 18 лет и старше ниже значения эпидемического порога на 33,3%, детей 0-2 года - ниже на 36 %, детей 3-6 - на 28,3%, детей 7-14 лет - на 29,7%", - говорится в сообщении.
При этом в 17 классах 12 школ и в 8 группах 6 детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% детей был приостановлен на 7 дней образовательный процесс.
По данным вирусологического мониторинга, проводимого ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппа А/H1N1/pdm09 и А/H3N2/, а также вирусов не гриппозной этиологии.
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