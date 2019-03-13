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13.03.19 17:00

Киев готов передать Москве 25 россиян в обмен на удерживаемых украинцев

© РИА Новости. Алексей Филиппов
13 марта. Interfax-Russia.ru - Украина готова в ближайшие дни передать РФ 25 россиян в обмен на удерживаемых украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко.

"Ключевое: мы настаиваем на разблокировании освобождения. И готовы на протяжении нескольких последующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно содержащихся на оккупированном Донбассе", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Как сообщалось, 13 марта в Минске заседают подгруппы ТКГ.

27 февраля И.Геращенко заявила, что в Минске представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) сорвали заседание гуманитарной подгруппы ТКГ.

По ее информации, представители России и приглашенные из ОРДЛО снова "в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны": и о передаче российской стороне 25 осужденных российских граждан в обмен на украинских заключенных, и о "помиловании 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях".

5 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в ходе встречи с российской коллегой Татьяной Москальковов были обсуждены вопросы обмена удерживаемых. "Я обратилась к Москальковой с просьбой, чтобы она донесла информацию до соответствующих органов о возможности обмена 25 на 25", - сообщила Л.Денисова.

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