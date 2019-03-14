Правительство рассмотрит законопроект о крабовых аукционах

14.03.19 08:10

© РИА Новости. Александр Вильф

14 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство на заседании в четверг рассмотрит законопроект, предусматривающий введение аукционов по распределению квоты на вылов крабов.

Как сообщается в пресс-релизе к заседанию, законопроект, который носит название "О внесении изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов", предусматривает распределение 50% объёма квот на добычу крабов путём проведения аукциона в электронной форме.

Предлагается ввести новый вид квот - на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.

Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Законопроект предусматривает, что победитель аукциона должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закреплённые за ними доли квот на вылов биоресурсов.

По расчётам Росрыболовства, проведение аукционов позволит пополнить федеральный бюджет на 82 млрд рублей.

Законопроект рассмотрен и одобрен 11 марта 2019 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Как сообщил журналистам после заседания вице-премьер, председатель комиссии Константин Чуйченко, обсуждение было непростым, были доводы и против аукционов. "Но мы исходили из того, что это высокомаржинальный бизнес, что надо повышать оплату этого государственного ресурса (крабов - ИФ), а аукционная форма является самой справедливой", -говорил он.

По его словам, в настоящее время ставка сбора на вылов крабов в зависимости от вида достигает 35 тыс. рублей за тонну. "Существующая льгота ее минимизирует до $100 за тонну при стоимости этой тонны на международном рынке до $20 тыс. Это несправедливо, это неправильно", - подчеркнул он.