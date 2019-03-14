Полсотни новых камер видеонаблюдения появится в Омске в 2019 году

14.03.19 08:12

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 марта. Interfax-Russia.ru - Места массового пребывания людей в Омске в текущем году будут дополнительно оснащены видеокамерами для контроля за общественным порядком, сообщил начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец.

"В 2019 году в 27 местах массового пребывания планируется установить 50 камер видеонаблюдения. Планируется также создание центра обработки данных. Это повлияет на раскрытие уличных преступлений по горячим следам", - сообщил Л.Коломиец на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области в четверг.

В данный момент в городе установлены 78 камер видеонаблюдения, входящих в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Благодаря этому, в 2018 году были раскрыты 14 преступлений и пресечены 66 административных правонарушений.