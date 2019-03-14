Происхождение коренных народов Сибири уточнили новосибирские ученые

14.03.19 08:15

© РИА Новости. Александр Пирагис

14 марта. Interfax-Russia.ru - Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) установили, что коренные народы Сибири, говорящие на языках самодийской группы, имеют разное происхождение, сообщает в четверг пресс-служба ИЦиГ.

Самодийские языки относятся к уральской языковой семье и делятся, в свою очередь, на северную ветвь (ненцы, энцы, а также нганасаны, живущие на полуострове Таймыр) и южную ветвь (селькупы).

"Эти народы (несмотря на языковую общность) ведут достаточно разный образ жизни: одни занимаются оленеводством, другие - преимущественно охотники и рыболовы. И, как показали последние исследования, генетические корни у этих народов тоже разные", - говорится в сообщении.

В целом, отмечают ученые, для сибирских этносов характерно высокое генетическое разнообразие, при этом некоторые народы Сибири (нганасаны, эвенки, юкагиры и коряки), по-видимому, не испытали в своей истории заметного смешения с другими сибирскими популяциями.

Проведенное исследование помогает в решении вопроса о происхождении современных самодийских народов, уточняя гипотезу, что они являются потомками коренных палеолитических популяций, которые были ассимилированы древними самодийскими племенами, пришедшими из Южной Сибири в середине первого тысячелетия н.э.

"Нганасаны, вероятно, являются прямыми потомками палеолитической популяции охотников на диких северных оленей, жившей на территории Таймыра уже несколько тысячелетий, которая затем была ассимилирована пришлыми самодийцами, - отмечает заведующая лабораторией популяционной этногенетики ИЦиГ Людмила Осипова.

Тундровые и лесные ненцы - потомки того же аборигенного племени, от которого происходят нганасаны, плюс значительный генетический вклад самодийских племен. А вот у селькупов несколько другая генетическая история, они хранят в своем генофонде существенную долю южных самодийских племен.