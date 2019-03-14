|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.03.19 08:16
Арестован подозреваемый в коррупции начальник новокузнецкого отдела ГИБДД
"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. При этом, если подозреваемому не будет предъявлено обвинение в течение 10 дней с момента ареста, то его освободят", - сказал представитель суда.
Как сообщалось, следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело о получении взятки в отношении руководителя одного из районных отделов ГИБДД и его заместителя.
По версии следствия, полицейские за беспрепятственную перевозку угля по территории города требовали с предпринимателя плату 20 рублей за каждую перевезенную тонну груза. 11 марта при получении 80 тыс. рублей автоинспекторов задержали, им инкриминируют п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket