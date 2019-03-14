Арестован подозреваемый в коррупции начальник новокузнецкого отдела ГИБДД

14.03.19 08:16

© РИА Новости. Евгений Одиноков

14 марта. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Новокузнецка арестовал начальника местного отдела ГИБДД, подозреваемого в получении взятки, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе суда в четверг.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. При этом, если подозреваемому не будет предъявлено обвинение в течение 10 дней с момента ареста, то его освободят", - сказал представитель суда.

Как сообщалось, следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело о получении взятки в отношении руководителя одного из районных отделов ГИБДД и его заместителя.

По версии следствия, полицейские за беспрепятственную перевозку угля по территории города требовали с предпринимателя плату 20 рублей за каждую перевезенную тонну груза. 11 марта при получении 80 тыс. рублей автоинспекторов задержали, им инкриминируют п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).