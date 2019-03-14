Проблема заражения детей в Приамурье гепатитом С остается открытой- губернатор

14.03.19 08:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация с заражением гепатитом С пациентов гематологического отделения Амурской областной детской больницы остается на особом контроле-правительства Амурской области, на каждого ребенка составляются индивидуальные маршруты лечения, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в четверг губернатор региона Василий Орлов.

"Подключены специалисты из Москвы, федеральное министерство здравоохранения. Маршруты лечения для каждого ребенка индивидуальные, нет типовых решений, как лечить, потому что у каждого свой диагноз по основному заболеванию. К счастью, заболевание излечимо, но у нас серьезный повод задуматься, почему это происходит", - отметил глава Приамурья.

В четверг газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на родителей пострадавших детей, пожелавших высказаться анонимно, что "число детей, заразившихся гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больнице (Благовещенск), составляет на данный момент более 100, а не 26, как местные власти заявляли в конце 2018 года".

В правительстве области пообещали вскоре прокомментировать это заявление, основываясь на официальных данных регионального Минздрава. Губернатор Приамурья заверил, что цели "замалчивать ситуацию" нет.

"Мы этой темой продолжаем заниматься, выделено достаточное количество средств по ряду предприятий не только на лечение, но и на профилактику. Ничего не спущено на самотек. Эта проблема возникла не вчера и не год назад, история тянется, если не ошибаюсь, с 2009 года. Нужно во всем разобраться", - пояснил В. Орлов.

Как сообщалось, в прошлом году у пациентов гематологического отделения детской Амурской областной больницы был выявлен гепатит С. Выдвигалась версия, что заражение произошло из-за нарушения базовых медицинских требований. Также отмечалось, что маленькие пациенты лечились и за пределами региона. Биоматериал заболевших детей был направлен в Москву для молекулярно-генетического анализа.

На основании материалов проверки, проведенной в больнице, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Проверка доноров, персонала Амурской областной детской больницы и изучение документации маленьких пациентов гематологического отделения не помогли выявить источник заражения детей.