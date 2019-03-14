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14.03.19 08:21
Около 40 тысяч военных ЦВО примут участие в парадах в День Победы
Плановые тренировки ко Дню Победы проходят в соединениях и частях ЦВО. Военные отрабатывают одиночную строевую подготовку, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов. "В конце марта состоятся гарнизонные тренировки сводных парадных расчетов военнослужащих и силовых ведомств, суворовских училищ и кадетских корпусов. Параллельно с ними начнутся тренировки механизированных колон", - говорится в сообщении.
9 мая на территории ЦВО пройдет три военных парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
Также больше 50 торжественных шествий состоится в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.
Всего в военных парадах и торжественных шествиях примут участие около 40 тысяч человек и около 500 единиц военной техники.
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