Аэропорт Челябинска не принимает рейсы из-за снегопада

14.03.19 08:26

© РИА Новости. Александр Кондратюк

14 марта. Interfax-Russia.ru - Ночной снегопад привел к задержке более 10 рейсов как на вылет, так и на прилет в челябинском аэропорту "Баландино", сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе аэропорта.

"Ушли в Екатеринбург на запасной аэродром рейсы из трех московских аэропортов, Пулково авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Победа", "Аэрофлот", "Норд Винд". Рейс авиакомпании "Сибирь" был отправлен в Тюмень, "Аэрофлот" один рейс отменил", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, не смогла вылететь из Челябинска в Домодедово группа детей из 60 человек.

"Дети должны были лететь в лагерь "Артек" через Москву, пока они временно размещены в здании аэропорта", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что снегопад шел с 21:00 до 5:00 по местному времени, выпало порядка 10-15 сантиметров снега.