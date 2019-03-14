Нобелевский лауреат по физике Амано Хироси готов поработать в Новосибирске

14.03.19 08:29

© РИА Новости. Максим Блинов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Профессор университета Нагоя (Япония) Амано Хироси ведет переговоры о сотрудничестве с новосибирскими учеными, рассматривает возможность поработать в Новосибирске.

"Именно для того, чтобы обсудить это, я приехал сюда (в Новосибирск - ИФ)", - сказал он.

В четверг Х.Амано получил в Новосибирском государственном университете (НГУ) степень почетного доктора.

Со своей стороны, ректор НГУ Михаил Федорук уточнил журналистам, что рассматривается возможность чтения курса по материаловедению, а также стажировки новосибирских студентов в университете Нагоя, где работает Х.Амано.

"Прежде всего это программа академической мобильности, обмен студентами, молодыми преподавателями", - сказалМ.Федорук.

Японский ученый также отметил, что в последнее время намерен переключиться с фундаментальных на прикладные разработки, связанные с полупроводниковыми технологиями, в частности, для автомобилестроения.

Он отметил, что в перспективе разработка полупроводниковых технологий позволит сделать полностью безопасным вождение автомобиля без водителя, тогда как сейчас "компьютер не контролирует весь процесс".

"Я сейчас помогаю 50 предприятиям, включая Toyota и Nissan", - отметил ученый.

Нобелевская премия по физике за 2014 год присуждена японским ученым Исаму Акасаке (1929), Хироси Амано (1960) и Сюдзи Накамуре (1954) за открытие "эффективных синих светодиодов, сделавших возможными яркие и энергоэффективные источники белого цвета".