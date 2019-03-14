|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.03.19 08:31
Экстремальных паводков весной в регионах Дальнего Востока не ожидается
"Снега в Приморье в равнинных местах не было, на хребтах Сихотэ-Алиня - не более 40% от нормы, отмечались положительные аномалии температуры. Такая же ситуация - от Забайкалья до Сахалина, и в Хабаровском крае, и в Амурской области, и на северо-востоке Китая", - сказал Б.Кубай в четверг на пресс-конференции во Владивостоке.
"Снега нет, ничего экстремального не ожидается", - сказал Б.Кубай, отвечая на вопрос о прогнозах паводковой обстановки.
Он уточнил, что не располагает данными по обстановке в Якутии.
В Приморье максимальные уровни половодья ожидаются в конце апреля - начале мая.
"Если сильных дождей в этот период не будет, то осложнений не ожидаем. Даже ледовые заторы, которые где-то могут возникнуть, быстро сойдут и не вызовут наводнений", - сказал руководитель Примгидромета.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket