Экстремальных паводков весной в регионах Дальнего Востока не ожидается

14.03.19 08:31

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 марта. Interfax-Russia.ru - Весеннее половодье в Приморье и ряде других регионов Дальнего Востока, по прогнозам, пройдет спокойно, так как минувшая зима была малоснежной, сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай.

"Снега в Приморье в равнинных местах не было, на хребтах Сихотэ-Алиня - не более 40% от нормы, отмечались положительные аномалии температуры. Такая же ситуация - от Забайкалья до Сахалина, и в Хабаровском крае, и в Амурской области, и на северо-востоке Китая", - сказал Б.Кубай в четверг на пресс-конференции во Владивостоке.

"Снега нет, ничего экстремального не ожидается", - сказал Б.Кубай, отвечая на вопрос о прогнозах паводковой обстановки.

Он уточнил, что не располагает данными по обстановке в Якутии.

В Приморье максимальные уровни половодья ожидаются в конце апреля - начале мая.

"Если сильных дождей в этот период не будет, то осложнений не ожидаем. Даже ледовые заторы, которые где-то могут возникнуть, быстро сойдут и не вызовут наводнений", - сказал руководитель Примгидромета.