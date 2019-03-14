Ингушетия заключила 23 соглашения на 4,6 млрд руб для реализации нацпроектов

14.03.19 08:58

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 марта. Interfax-Russia.ru - Ингушетия рассчитывает получить из федерального бюджета 5,1 млрд рублей на реализацию в регионе национальных проектов, на 4,6 млрд рублей контракты уже заключены, сообщил начальник отдела проектной деятельности аппарата правительства региона Бекхан Мальсагов на совещании у главы республики Юнус-Бека Евкурова в Магасе.

"На текущий момент в соответствии с установленными сроками заключены 23 соглашения о предоставлении средств для реализации проектов на общую сумму 4,6 млрд рублей. В ближайшее время планируется подписание ещё четырёх соглашений на 481 млн 250 тыс. рублей", - процитировал агентству "Интерфакс-Юг" Б.Мальсагова сотрудник пресс-службы руководителя региона.

Начальник отдела проектной деятельности аппарата правительства уточнил, что общая сумма федеральных субсидий в рамках реализации нацпроектов в республике ожидается в размере более 5,1 млрд рублей.

При этом в ходе совещания Ю.-Б. Евкуров подчеркнул важность контроля за распределением средств, поступающих из федерального бюджета, а также достижением целевых показателей.

По данным пресс-службы, республика принимает участие в реализации 47 из 67 федеральных проектов, предусмотренных в рамках 12 национальных проектов. Паспорта всех региональных проектов подготовлены и утверждены.

За счет нацпроектов регион намерен решить ряд приоритетных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, экологии, жилищного строительства, малого среднего предпринимательства и в других направлениях.