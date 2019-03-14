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14.03.19 09:01
Ярославль намерен привлечь еще четыре кредитные линии на 960 млн рублей
Согласно документации, департамент намерен привлечь кредитные линии на 240 млн рублей, 270 млн рублей, 190 млн рублей и 260 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контрактов установлена в размере 25,2 млн рублей, 28,35 млн рублей, 19,95 млн рублей и 27,3 млн рублей соответственно. Срок всех кредитных линий - 365 дней.
Заявки на участие в торгах принимаются до 29 марта, аукционы назначены на 4 апреля.
Как сообщалось, Ярославль в начале марта уже привлек четыре кредитные линии на срок 365 дней от Саровбизнесбанка, банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) и банка "Хлынов" общим объемом 880 млн рублей.
По данным департамента, в соответствии с внесенными в феврале изменениями доходы городской казны утверждены в размере 19 млрд 654,551 млн рублей, расходы - 19 млрд 668,8 млн рублей, дефицит составляет 14,2 млн рублей.
Муниципальный долг Ярославля на 1 января 2019 года был равен 6 млрд 913,1 млн рублей, в том числе по банковским кредитам - 6 млрд 658,6 млн рублей, по бюджетным кредитам - 254,6 млн рублей.
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