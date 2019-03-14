Ярославль намерен привлечь еще четыре кредитные линии на 960 млн рублей

14.03.19 09:01

© РИА Новости. Илья Питалев

14 марта. Interfax-Russia.ru - Департамент финансов мэрии Ярославля объявил о проведении четырех аукционов по предоставлению кредитов общим объемом 960 млн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок

Согласно документации, департамент намерен привлечь кредитные линии на 240 млн рублей, 270 млн рублей, 190 млн рублей и 260 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контрактов установлена в размере 25,2 млн рублей, 28,35 млн рублей, 19,95 млн рублей и 27,3 млн рублей соответственно. Срок всех кредитных линий - 365 дней.

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 марта, аукционы назначены на 4 апреля.

Как сообщалось, Ярославль в начале марта уже привлек четыре кредитные линии на срок 365 дней от Саровбизнесбанка, банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) и банка "Хлынов" общим объемом 880 млн рублей.

По данным департамента, в соответствии с внесенными в феврале изменениями доходы городской казны утверждены в размере 19 млрд 654,551 млн рублей, расходы - 19 млрд 668,8 млн рублей, дефицит составляет 14,2 млн рублей.

Муниципальный долг Ярославля на 1 января 2019 года был равен 6 млрд 913,1 млн рублей, в том числе по банковским кредитам - 6 млрд 658,6 млн рублей, по бюджетным кредитам - 254,6 млн рублей.