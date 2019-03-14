Реконструкцию международного терминала аэропорта "Якутск" оценили в 1,4 млрд руб

14.03.19 09:10

© РИА Новости. Андрей Шапран

14 марта. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Якутск", наряду с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП), планирует осуществить реконструкцию международного терминала, сообщается на сайте аэропорта.

Отмечается, что с момента ввода терминала международных авиалиний прошло почти четверть века, и он уже не отвечает международным стандартам, как технически, так и по качеству предоставляемых услуг. Реконструкцию планируется осуществить в три этапа: в 2019 году будет разработана проектно-сметная документация, в 2020 году начнутся строительно-монтажные работы. Завершающий этап планируется в 2021 году.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, реконструкция международного терминала оценивается в 1,4 млрд рублей.

"На данный момент подготовлен проект технического задания, которое включает в себя разделение потока пассажиров на вылет и на прилет, усовершенствование технологий обслуживания пассажиров и обработки багажа, а также установку к терминалу телескопического трапа и другие технические модернизации", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении также отмечается, что в среду в аэропорту "Якутск" состоялась встреча с потенциальными инвесторами проекта реконструкции международного терминала - представителями Японского банка для международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC) и компании Hokkaido Corporation. Японская сторона признала, что благодаря своему местоположению аэропорт в перспективе может стать крупным транспортным узлом для регионов Дальнего Востока и Сибири и стран Юго-Восточной Азии, что повышает привлекательность проекта для инвестирования.

Ранее, в декабре 2018 года, данный вопрос был поднят главой Якутии Айсеном Николаевым в рамках презентации инвестиционных проектов региона в Токио, тогда был подписан меморандум о намерениях по сотрудничеству при реализации проекта "Реконструкция международного терминала".

В пресс-релизе также говорится, что после завершения реконструкции ВПП и обновления международного терминала аэропорт "Якутск" начнет принимать самолеты 1-го класса (Boeing-777, А-320 и др.), что будет способствовать росту пассажиропотока и увеличит число авиакомпаний-партнеров, в том числе иностранных. По предварительным прогнозам, на международных направлениях пассажиропоток возрастет с 40 тыс. до 100 тыс. человек в год.

Как сообщал в октябре прошлого года министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александр Тарасов журналистам, стоимость реконструкции ВПП аэропорта "Якутск" составит 4,5 млрд рублей, финансирование предусмотрено государственной программой развития транспортной системы, рассчитанной до 2022 года.

Сообщалось также, что реконструкция ВПП ведется в несколько очередей, на 2019-2021 годы запланирован III этап. Кроме ремонта полосы планируется строительство площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, расширение пассажирских перронов.

В июле 2017 года Росавиация сообщала о намерении увеличить объем финансирования реконструкции ВПП аэропорта с 2,2 млрд рублей до 4,8 млрд рублей. Предложение было внесено в Минфин России. С чем связано увеличение финансирования, не уточнялось.

Заказчиком работ выступает "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (находится в ведении Росавиации). Генподрядчиком является московский "Ирмаст-холдинг".

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, здесь базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. Осуществляются полеты в Пекин, Харбин, Сеул, Токио, Пхукет.

Единственным акционером ОАО "Аэропорт "Якутск" является Якутия в лице министерства имущественных и земельных отношений.