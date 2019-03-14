Воронежский губернатор поручил трудоустроить сотрудников закрывшегося сахарного завода

14.03.19 09:11

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил задачу - организовать трудоустройство бывших работников ООО "Садовский сахарный завод" в Аннинском районе, закрытого в начале марта ГК "Продимекс" из-за нерентабельности, сообщает пресс-центр губернатора и правительства области.

Всего в результате закрытия предприятия были уволены 195 сотрудников. В настоящее время 29 человек уже трудоустроены на Перелешинском сахарном заводе (входит в "Продимекс" - ИФ), еще 25 смогут приступить к работе на этом сахзаводе в начале июня после открытия фасовочного цеха. Также желающим предложена работа на аналогичном заводе в Эртильском районе. Еще 64 бывших работника завода стоят на учете в районной службе занятости.

По данным областного департамента труда и занятости, на сегодняшний день создан реестр сотрудников предприятия, по которому будет отслеживаться судьба каждого из них. Также департамент готов провести переобучение и переподготовку 17 работников предпенсионного возраста.

Пресс-центр отмечает, что одним из возможных вариантов решения вопроса трудоустройства может стать размещение на бывшей территории "Продимекс", где в настоящее время идет демонтаж оборудования, нового промышленного предприятия с новыми рабочими местами.

"На площадке имеется готовая инфраструктура - газ, вода и электричество, что делает ее инвестиционно привлекательной. Поиск инвестора должен активно вестись уже в текущем году, и заниматься им будут совместно районная администрация и областное правительство", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года ГК "Продимекс" остановила производство на ООО "Садовский сахарный завод" в Аннинском районе Воронежской области по причине его нерентабельности. При этом отмечалось, что все работники закрывшегося предприятия будут трудоустроены на другие заводы группы в регионе.