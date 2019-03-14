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Французские политики пообщаются с простыми жителями Крыма - Слуцкий

© РИА Новости. Макс Ветров
14 марта. Interfax-Russia.ru - Делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани в среду прибыла в Крым, где они намерены пообщаться с жителями полуострова, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"И в Ялте, и в Севастополе предусмотрены беседы с жителями - там, где они захотят остановиться", - сказал Л.Слуцкий по прибытии вместе с делегацией в Симферополь.

"Они (встречи - ИФ) будут достаточно объемными, и наши французские коллеги посмотрят не только на людей, которые по-прежнему счастливы от возвращения в родную гавань, но и выслушают проблемы. И честно расскажут об этом мировой и, в первую очередь европейской, общественности. Уверен, что наши оппоненты в очередной раз потерпят фиаско", - добавил глава думского комитета.

Аудиозапись комментария агентству "Интерфакс-Юг" предоставили в пресс-службе крымского парламента.

Л.Слуцкий напомнил, что Крым принимает друзей, которые не побоялись рискнуть политической карьерой. По его словам, некоторые из них намерены избираться в Европарламент и "полны решимости" восстановить конструктивные отношения с Россией и обратить внимание на "полное соответствие принципам международного права возвращения Крыма и Севастополя домой, в состав России".

Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал приезд французской делегации примером народной дипломатии. По его словам, одна из основных задач принимающей стороны - показать процесс интеграции полуострова.

По данным пресс-службы парламента Крыма, делегация пробудет в Крыму до 16 марта, визит связан с празднованием пятилетия воссоединения с Россией. Французы, в частности, посетят Ялту, где прогуляются по набережной, посетят мемориал на французском воинском кладбище в Севастополе. Кроме того, запланированы встречи с председателями парламентов Крыма и Севастополя, а также пресс-конференция Т.Мариани.

Т.Мариани уже дважды возглавлял делегации французских депутатов и сенаторов, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах.

Основные мероприятия в честь годовщины Крымской весны запланированы на 16 и 18 марта. В программе - автопробеги, концерты, выставки.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума.

Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.

Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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