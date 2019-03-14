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14.03.19 09:21
Французские политики пообщаются с простыми жителями Крыма - Слуцкий
"И в Ялте, и в Севастополе предусмотрены беседы с жителями - там, где они захотят остановиться", - сказал Л.Слуцкий по прибытии вместе с делегацией в Симферополь.
"Они (встречи - ИФ) будут достаточно объемными, и наши французские коллеги посмотрят не только на людей, которые по-прежнему счастливы от возвращения в родную гавань, но и выслушают проблемы. И честно расскажут об этом мировой и, в первую очередь европейской, общественности. Уверен, что наши оппоненты в очередной раз потерпят фиаско", - добавил глава думского комитета.
Аудиозапись комментария агентству "Интерфакс-Юг" предоставили в пресс-службе крымского парламента.
Л.Слуцкий напомнил, что Крым принимает друзей, которые не побоялись рискнуть политической карьерой. По его словам, некоторые из них намерены избираться в Европарламент и "полны решимости" восстановить конструктивные отношения с Россией и обратить внимание на "полное соответствие принципам международного права возвращения Крыма и Севастополя домой, в состав России".
Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал приезд французской делегации примером народной дипломатии. По его словам, одна из основных задач принимающей стороны - показать процесс интеграции полуострова.
По данным пресс-службы парламента Крыма, делегация пробудет в Крыму до 16 марта, визит связан с празднованием пятилетия воссоединения с Россией. Французы, в частности, посетят Ялту, где прогуляются по набережной, посетят мемориал на французском воинском кладбище в Севастополе. Кроме того, запланированы встречи с председателями парламентов Крыма и Севастополя, а также пресс-конференция Т.Мариани.
Т.Мариани уже дважды возглавлял делегации французских депутатов и сенаторов, которые побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах.
Основные мероприятия в честь годовщины Крымской весны запланированы на 16 и 18 марта. В программе - автопробеги, концерты, выставки.
Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума.
Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.
Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.
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