Арестованы фигуранты дела о мошенничестве с жильем пенсионеров в Петербурге

14.03.19 09:22

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

14 марта. Interfax-Russia.ru - Суд Петербурга заключил под стражу трёх фигурантов уголовного дела о мошенническом присвоении квартир пенсионеров, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в среду.

"13 марта 2019 года судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу генерального директора ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров" Анастасии Королевой, сотрудника фонда Дмитрия Чернова, а также их соучастника Алексея Фомина, подозреваемых в совершении указанных преступлений. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении СКР.

Как сообщалось, Главное следственное управление СКР по Петербургу расследует уголовное дело о деятельности преступной группы, присваивавшей квартиры пожилых жителей города. Дело находится в производстве по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оно было возбуждено по результатам личного приема граждан председателем СКР Александром Бастрыкиным.

"По данным следствия, на протяжении длительного времени на территории Санкт-Петербурга действовала устойчивая организованная преступная группа в составе Алексея Фомина, Анны Королевой и Дмитрия Чернова, а также неустановленных лиц в количестве не менее десяти человек, специализировавшаяся на мошенничестве, связанном с незаконным завладением квартирами одиноких пенсионеров и ветеранов", - сообщала накануне пресс-служба петербургского управления СКР.

Следствие считает, что соучастники организовали рекламную кампанию по телевидению и радио "с привлечением для целей рекламы ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров". Так они искали одиноких пенсионеров - владельцев дорогостоящих жилых помещений. После этого пожилых людей убеждали подписывать договор купли-продажи и дарения квартир, в соответствии с которыми недвижимость якобы становилась собственностью государства. Затем потерпевших помещали в подконтрольный соучастникам "Дом ветеранов войны и труда № 1", а принадлежащие пенсионерам квартиры присваивались членами группы.

"Как полагает следствие, в период с 2017 по 2018 годы члены организованной преступной группы мошенническим путем приобрели права на шесть квартир потерпевших, причинив им ущерб на общую сумму более 22 млн 500 тыс. рублей", - отмечает СКР.