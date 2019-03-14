Медведев поддержал предложение о введении единой для регионов методики расчета прожиточного минимума

14.03.19 09:27

© РИА Новости. Алексей Никольский

14 марта. Interfax-Russia.ru - В ходе состоявшейся в среду рабочей встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным обсуждались вопросы, связанные с запланированным на 17 апреля отчетом правительства РФ за 2018 год, сообщили журналистам в пресс-службе Думы.

Согласно сообщению, председатель правительства поддержал предложение руководства Госдумы о внесении поправок в принятый в первом чтении законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров.

Депутаты намерены внести изменения в закон в соответствии, с которыми правительству необходимо будет утвердить для всех регионов единую методику расчета прожиточного минимума, чтобы избежать его занижения при установлении доплат.

Д.Медведев проинформировал руководство Госдумы о принятом решении рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение в Думе, на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов.

Со своей стороны В.Володин отметил, что депутаты поддерживают такие шаги со стороны правительства, это повысит качество принимаемых законов.

Во встрече также приняли участие первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.