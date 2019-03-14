Ледоход в Архангельской области ожидается в конце апреля - МЧС

14.03.19 09:29

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 марта. Interfax-Russia.ru - Начало ледохода на реках Архангельской области прогнозируется на конец апреля, сообщает пресс-служба МЧС региона.

"Официальный прогноз вскрытия рек появится по результатам ледовой разведки в первых числах апреля. По предварительным итогам, ледоход может начаться чуть позже. В южных районах - это последняя декада апреля, а к 9 мая - Архангельск и выход в Белое море", - приводит пресс-служба слова руководителя Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александра Уварова.

По данным МЧС, несмотря на обильные снегопады, запасы снега в регионе не превышают среднегодовые значения. Проблемы при ледоходе могут создать торосы в районе деревень Черный Яр, Вайново, Пермогорье и Нижняя Паленьга.

По прогнозу Гидрометцентра России в марте на территории Архангельской области средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (минус 5-8 градусов), количество осадков превысит 21-42 мм. Во второй декаде месяца средняя температура ожидается на 3-4 градуса выше нормы.