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14.03.19 09:29
Ледоход в Архангельской области ожидается в конце апреля - МЧС
"Официальный прогноз вскрытия рек появится по результатам ледовой разведки в первых числах апреля. По предварительным итогам, ледоход может начаться чуть позже. В южных районах - это последняя декада апреля, а к 9 мая - Архангельск и выход в Белое море", - приводит пресс-служба слова руководителя Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александра Уварова.
По данным МЧС, несмотря на обильные снегопады, запасы снега в регионе не превышают среднегодовые значения. Проблемы при ледоходе могут создать торосы в районе деревень Черный Яр, Вайново, Пермогорье и Нижняя Паленьга.
По прогнозу Гидрометцентра России в марте на территории Архангельской области средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (минус 5-8 градусов), количество осадков превысит 21-42 мм. Во второй декаде месяца средняя температура ожидается на 3-4 градуса выше нормы.
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