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14.03.19 09:35
Пограничники на учениях на юге России уничтожили условных террористов, захвативших корабль
"По легенде учения в пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю поступила информация о том, что в 15 милях от берегов Турции вооруженная группа захватила российское судно. Условные террористы выдвинули политические требования освободить из тюрем пособников, осужденных за терроризм, предоставить в аэропорту Анапы заправленный самолет и воздушный коридор для вылета в одну из указанных ими стран, а также начать вывод войск с территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в пресс-релизе.
Переговоры с захватчиками не дали результатов. Руководитель оперативного штаба принял решение о введении режима контртеррористической операции и начале оперативно-боевого мероприятия.
В "Лагуне" задействовали сотрудников погрануправлений ФСБ по республике Крым и Краснодарскому краю, представителей Черноморского флота, управления МВД РФ по Новороссийску, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Азово-Черноморского филиала "Росморпорта" и других ведомств, дислоцированных в двух регионах юга страны.
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