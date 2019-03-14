Пограничники на учениях на юге России уничтожили условных террористов, захвативших корабль

14.03.19 09:35

© РИА Новости. Томас Тхайцук

14 марта. Interfax-Russia.ru - Силовики Крыма и Кубани провели командно-штабное учение "Лагуна-2019" в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым в среду.

"По легенде учения в пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю поступила информация о том, что в 15 милях от берегов Турции вооруженная группа захватила российское судно. Условные террористы выдвинули политические требования освободить из тюрем пособников, осужденных за терроризм, предоставить в аэропорту Анапы заправленный самолет и воздушный коридор для вылета в одну из указанных ими стран, а также начать вывод войск с территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в пресс-релизе.

Переговоры с захватчиками не дали результатов. Руководитель оперативного штаба принял решение о введении режима контртеррористической операции и начале оперативно-боевого мероприятия.

В "Лагуне" задействовали сотрудников погрануправлений ФСБ по республике Крым и Краснодарскому краю, представителей Черноморского флота, управления МВД РФ по Новороссийску, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Азово-Черноморского филиала "Росморпорта" и других ведомств, дислоцированных в двух регионах юга страны.