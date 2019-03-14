Первые лебеди вернулись после зимовки в тюменский заказник

14.03.19 09:37

© РИА Новости. Владимир Вяткин

14 марта. Interfax-Russia.ru - В федеральный заказник "Белоозерский", который находится в Армизонском районе Тюменской области, начали возвращаться после зимовки лебеди.

"Сегодня утром увидели первых лебедей на Белом озере", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в четверг старший госинспектор в области охраны окружающей среды национального парка "Припышминские боры" (парк осуществляет охрану заказника "Белоозерский" - ИФ) Роман Пермяков.

По его словам, в этом году лебеди прилетели раньше обычного.

"Озера у нас еще подо льдом, снега очень много, больше, чем в марте прошлого года, но лебеди голодными не останутся - на обед летать будут на подкормочные площадки для кабанов и косуль", - подчеркнул Р.Пермяков.

Ранее сообщалось, что в минувшие годы лебеди возвращались на тюменские озера во второй половине марта.