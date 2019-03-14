Около 50 дайверов со всей России соберет в Хибинах фестиваль "Погружение в Арктику"

14.03.19 09:53

© РИА Новости. Максим Туманов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Фестиваль дайвинга "Погружение в Арктику" пройдет в Хибинах 19-22 марта, сообщила пресс-служба администрации Кировска (Мурманская область).

Участники мероприятия разобьют лагерь на озере Малый Вудъявр, где толщина льда достигает метра. Церемония открытия состоится 19 марта, в последующие три дня ныряльщики будут отрабатывать техники подледного фридайвинга, а также смоделируют спасательную операцию.

Кроме того, в программе "Погружения в Арктику" отработка техники психологической подготовки ныряльщиков, обсуждение снаряжения для арктических условий, панельные сессии, посвященные аспектам безопасности водолазных работ при низкой температуре и медицинскому обеспечению водолазных спусков.

"Ожидается, что участие в фестивале примут около 50 профессионалов из разных уголков России", - добавили в администрации Кировска.